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المرأة

بعد قصة حب كبيرة بينهما.. هل تزوجت هذه الفنانة سراً من منتج شهير؟ (صور)

Lebanon 24
19-06-2025 | 02:38
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بعد تردد أخبار خلال الساعات الماضية عن زواجها سرّاً من المنتج أحمد الجنايني، نفت الفنانة المصرية آيتن عامر الأمر. 
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وقالت آيتن من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام": "تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام، أن ما تم نشره عار تماماً من الصحة، ولا يمت للواقع بصلة".

وأضافت: "أدعو وسائل الإعلام الى تحرّي الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احتراماً لأخلاقيات المهنة وحقوق الأفراد".
 
 
 
 
وكانت قد انتشرت أخبار على بعض المواقع الإخبارية تؤكد زواج آيتن عامر من المنتج أحمد الجنايني، بعد قصة حب كبيرة بينهما، وأن الزواج تم منذ فترة في السرّ، ولا يعرف به إلا المحيطون بالأسرتين.

يُذكر أن آيتن عامر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "الحلانجي". (لها)

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