بعد قصة حب كبيرة بينهما.. هل تزوجت هذه الفنانة سراً من منتج شهير؟ (صور)

بعد تردد خلال الساعات الماضية عن زواجها سرّاً من المنتج أحمد الجنايني، نفت الفنانة آيتن عامر الأمر.

Advertisement

وقالت آيتن من خلال خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام": "تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام، أن ما تم نشره عار تماماً من الصحة، ولا يمت للواقع بصلة".



وأضافت: "أدعو الى تحرّي الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احتراماً لأخلاقيات المهنة وحقوق الأفراد".

وكانت قد انتشرت أخبار على بعض المواقع الإخبارية تؤكد زواج آيتن عامر من المنتج أحمد الجنايني، بعد كبيرة بينهما، وأن الزواج تم في السرّ، ولا يعرف به إلا المحيطون بالأسرتين.



يُذكر أن آيتن عامر شاركت في موسم الماضي بمسلسل "الحلانجي". (لها)