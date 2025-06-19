بعد شائعة وفاتها... عائلة الإعلامية الشهيرة ترد: تمر بظرف صحي دقيق وتخضع للعلاج

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أعربت عائلة الفنانة والإعلامية بودراجة عن استنكارها الشديد لما تم تداوله عبر عدد من المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن خبر وفاتها، واصفةً إياه بـ"شائعة زائفة لا أساس لها من الصحة".وفي بيان رسمي، أكدت العائلة أن بودراجة لا تزال على قيد الحياة، لكنها تمر بوعكة صحية دقيقة، وتخضع حاليًا لفترة نقاهة داخل أحد تحت إشراف طاقم طبي متخصص، بعد مضاعفات صحية تعرضت لها مؤخرًا.وأبدت العائلة أسفها العميق لما خلفته هذه الشائعة من أثر نفسي سلبي وصدمة قوية في أوساط جمهور الفنانة وأصدقائها، مستنكرة ما وصفته بـ"السلوك غير المسؤول في ترويج تمس الكرامة والاحترام، خصوصًا في ظل وضع صحي حساس".وأكد البيان أن العائلة تحتفظ بحقها الكامل في اللجوء إلى لمحاسبة كل من ساهم في نشر هذه الأخبار المضللة، نظرًا للضرر النفسي الكبير الذي لحق بأفراد الأسرة والمقرّبين من بودراجة.وفي ختام البيان، دعت العائلة ورواد إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية والإنسانية، وتجنّب نشر أي غير مؤكدة، خصوصًا في مثل هذه الظروف الدقيقة.تجدر الإشارة إلى أن كوثر بودراجة تُعد من أبرز الوجوه الفنية والإعلامية في ، وقد شاركت في أعمال معروفة، من بينها مسلسلات: "الماضي لا يموت"، "سولو دموعي"، و"أتومان". (ارم نيوز)