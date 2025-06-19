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المرأة
بعيدًا عن التمثيل.. فنانة عربية وابنتها تؤسسان مدرسة للرقص
Lebanon 24
19-06-2025
|
09:48
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أعلنت الفنانة
رانيا يوسف
عن انطلاق مشروعها الجديد "Tabla by Rania"، وهو استوديو لتعليم الرقص الشرقي مخصص للسيدات فقط في
دولة الإمارات
، ليشكّل نقلة جديدة في مسيرتها بعيدًا تمامًا عن عالم التمثيل.
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وكشفت رانيا يوسف أن التحضيرات لهذا المشروع استغرقت نحو عام ونصف، وجاءت نتيجة شغفها الكبير بالرقص والموسيقى، مؤكدة أن هدفها هو خلق مساحة آمنة ومبهجة للنساء، تساعدهن على تفريغ طاقاتهن وتحسين لياقتهن البدنية، ليعدن إلى منازلهن بطاقة متجددة وسعادة داخلية.
وقالت رانيا: "اخترت الرقص الشرقي كبداية لأنه الأكثر طلبًا، لكني أطمح للتوسّع في أنواع أخرى مثل اللاتينو والأفرو دانسينغ قريبًا". وأضافت أن ابنتها
نانسي
التي تدرس تصميم الأزياء في
برشلونة
، تحب أيضًا الرقص وتخطط لدخوله بشكل احترافي بعد إنهاء دراستها.
وأوضحت رانيا يوسف أنها لن تقوم بتدريس الرقص بنفسها، بل استعانت بمدربات محترفات لتولي مهمة التدريب، لكنها ستشارك أحيانًا في بعض الحصص بهدف كسر الروتين والاستمتاع مع المتدربات. (سيدتي)
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