من داخل صالون التجميل… شاهدوا والدة جيسي عبدو تخطف الأنظار بجمالها

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نشرت الممثلة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام صورة جديدة جمعتها بوالدتها، التُقطت من داخل أحد صالونات التجميل، حيث ظهرت والدتها بإطلالة شبابية لافتة أثارت تفاعل المتابعين.وظهرت والدة جيسي وهي ترتدي شورتًا قصيرًا، بدت فيه بكامل رشاقتها، ما دفع الكثير من المتابعين للإشادة بأناقتها وإطلالتها العصرية التي لا تقلّ عن ابنتها.وأرفقت جيسي الصورة بعبارة مؤثرة كتبت فيها: “حياتي بخير لأنك أمي”، في تعبير صادق عن حبها الكبير وامتنانها لوالدتها.