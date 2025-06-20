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المرأة
"كارثة" ضربت منزل إعلامية شهيرة.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
20-06-2025
|
03:04
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أعلنت الإعلامية
المصرية
ميار الببلاوي
ان كارثة ضربت منزلها المخصص للاستجمام في مدينة
العين السخنة
بمحافظة السويس المصرية، ونشرت فيديو عبر حسابها على "
فيسبوك
" وثقت فيه حجم الدمار الذي ألمّ بالبيت بعدما تركته لأحد العمال للترميمات وإنهاء التشطيبات اللازمة.
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وقالت ميار في الفيديو إن عامل "النقاشة" دمر المنزل وفر هاربًا، واصفة ما فعله بأنه خيانة للأمانة، مؤكدة أن العامل تسلم منها دفعات من الأموال نظير عمله على مدار شهر ونصف، وفر هاربًا دون إنهاء أي مراحل بسيطة من مهام عمله التي كانت موكلة له من جهتها، على حد تعبيرها.
وعلقت الببلاوي قائلة: "قنبلة إيرانية دمرت
بيتي
، عامل النقاشة الحرامي وشقيقه فني الكهرباء، الحرامية ينصبون على الناس، ويقطنون في منازلهم بدافع العمل، وسحبوا مني الأموال واختفوا".
وأضافت: "أمتلك نسخًا من صور بطاقات الهوية الشخصية لهما، وأرقام هواتف خاصة بهما، لا سيما وأعرف منزل شقيقتهما وابنتها"، وطالبت بتدخل أحد الأشخاص أو المسؤولين لإغاثتها مما حل بمنزلها بسبب العاملين.
وفي منشور آخر، ردت الببلاوي على انتقادات جمهور التواصل الاجتماعي لها واتهامها بالإهمال بسبب ترك عمليات ترميم وتشطيب منزلها دون متابعة من جهتها، قائلة إن ارتباطها بعدة التزامات عملية منعها من الذهاب إلى
العين
السخنة لمتابعة عمليات تشطيب منزلها.(إرم نيوز)
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