بعد شائعات ارتباطهما... ممثلة شهيرة تُشيد بزميلها وتتغزّل به!

Advertisement

وقالت هدى المفتي، في لقاء تلفزيوني: "أحمد مالك مز كبير، ومحدش يقدر يقول عليه كام، وأحمد مالك بالنسبالي أكتر من ".وتداول رواد وعدد من المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية أنباء حول ارتباط الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي.يذكر أن، آخر أعمال الفنانة هدى المفتي مسلسل "80 " الذي عرض في موسم 2025.