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المرأة

بعد شائعات ارتباطهما... ممثلة شهيرة تُشيد بزميلها وتتغزّل به!

Lebanon 24
20-06-2025 | 05:18
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عبّرت الممثلة الشهيرة هدى المفتي عن إعجابها بالممثل أحمد مالك، مشيدة به وبأدائه الفني.
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وقالت هدى المفتي، في لقاء تلفزيوني: "أحمد مالك مز كبير، ومحدش يقدر يقول عليه تلت التلاتة كام، وأحمد مالك بالنسبالي أكتر من آسر ياسين".


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية أنباء حول ارتباط الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي.


يذكر أن، آخر أعمال الفنانة هدى المفتي مسلسل "80 باكو" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025. 
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