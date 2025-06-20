هالة صدقي بمنشور مثير عن نكران الأصل

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أثارت الفنانة جدلاً واسعاً على بعد منشور عبر حسابها الرسمي في " "، انتقدت فيه بعض الأشخاص الذين قالت إنهم "يتنكرون لأصولهم ويتفاخرون بمظاهر مزيّفة"، رغم أن مصر كانت الملاذ الذي جمعهم من المعاناة في الخارج.وقالت صدقي في منشورها: "بالصدفة وجدت صورة قديمة لوالدتي ووالدي وشقيقي أثناء حضورهم مؤتمراً في ، تزامنت مع فترة كان البعض فيها يعاني من الفقر المدقع، ثم تحسّنت أوضاعهم لاحقاً، وبدأوا في التنصّل من أصولهم محاولين الادّعاء بأنهم ينتمون الى مجتمعات أخرى".وأضافت: "المؤسف أن البعض يستغل المال لبناء صورة مزيّفة، ويعتمد على دعم مدفوع من جانب آخرين للترويج لتاريخ غير موجود في الواقع. هؤلاء يهاجمون مصر رغم أنها كانت الحضن الذي جمعهم بعد الرفض والطرد في بلاد عدة".واختتمت هالة صدقي منشورها برسالة واضحة: "احترموا البلاد التي احتضنتكم، واحترموا لغتها وأهلها وتاريخها، بدلاً من الإنكار والتفاخر الزائف". (لها)