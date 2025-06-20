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المرأة

هالة صدقي بمنشور مثير عن نكران الأصل

Lebanon 24
20-06-2025 | 10:40
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أثارت الفنانة هالة صدقي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، انتقدت فيه بعض الأشخاص الذين قالت إنهم "يتنكرون لأصولهم ويتفاخرون بمظاهر مزيّفة"، رغم أن مصر كانت الملاذ الذي جمعهم بعد سنوات من المعاناة في الخارج.
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وقالت صدقي في منشورها: "بالصدفة وجدت صورة قديمة لوالدتي ووالدي وشقيقي أثناء حضورهم مؤتمراً في ألمانيا، تزامنت مع فترة كان البعض فيها يعاني من الفقر المدقع، ثم تحسّنت أوضاعهم لاحقاً، وبدأوا في التنصّل من أصولهم محاولين الادّعاء بأنهم ينتمون الى مجتمعات أخرى".

وأضافت: "المؤسف أن البعض يستغل المال لبناء صورة مزيّفة، ويعتمد على دعم مدفوع من جانب آخرين للترويج لتاريخ غير موجود في الواقع. هؤلاء يهاجمون مصر رغم أنها كانت الحضن الذي جمعهم بعد الرفض والطرد في بلاد عدة".

واختتمت هالة صدقي منشورها برسالة واضحة: "احترموا البلاد التي احتضنتكم، واحترموا لغتها وأهلها وتاريخها، بدلاً من الإنكار والتفاخر الزائف". (لها)
 
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