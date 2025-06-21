نسرين طافش تهاجم طريقة توقيف فنانة كويتية: "عايشين بأيام الجاهلية"

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أثار مشهد ظهور الفنانة وهي مقيدة اليدين وتجلس على الأرض لحظة توقيفها من قبل ، صدمة قوية على ، بعد تسريب صور توثّق لحظة القبض عليها إثر العثور على مواد محظورة بحوزتها، بحسب ما أكدته الكويتية رسميًا.المشاهد التي انتشرت أثارت موجة من ردود الفعل، بعضها غاضب من سلوك الفنانة، وبعضها الآخر استنكر طريقة عرضها في هذا الوضع المُهين. اللافت كان دخول على الخط، التي أعربت عن تضامنها الكامل مع شجون، ورفضت ما وصفته بـ"التشهير الوحشي".وفي رسالة عبر خاصية "الستوري" في إنستغرام، كتبت طافش: "فنانة عربية من بلد أحب شعبه، موهوبة وناجحة... تم القبض عليها والتشهير بها بطريقة بشعة جداً."وأضافت: "لسنا في زمن ، لا يصح تصوير إنسان راكعاً على الأرض".وختمت طافش برسالة إنسانية صارمة قالت فيها: "لا أحد معصوم عن الخطأ، ولا يوجد شخص مثالي".وفيما التزمت وزارة الداخلية الكويتية بعدم ذكر اسم الفنانة صراحة، مكتفية ببيان يشير إلى "ضبط مواطنة"، فقد جاء نشر صورة توثّق لحظة توقيف شجون مكبّلة اليدين كدليل واضح على هويتها، لتتصدّر سريعًا محركات البحث ووسائل التواصل.البيان الرسمي أوضح أن العملية الأمنية جاءت إثر معلومات وردت عن حيازة مواد محظورة، تبعتها مراقبة دقيقة وتحريات ميدانية، أسفرت عن العثور على مواد يشتبه بأنها معدّة للتعاطي، بينها مادتان ممنوعتان ومؤثرات عقلية.