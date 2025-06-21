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المرأة

بـ "فستان جريء".. روبي تُشعل المسرح (صور)

Lebanon 24
21-06-2025 | 14:17
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شاركت المطربة روبي متابعيها صورًا من حفلها الغنائي في مهرجان موازين بمدينة الرباط في المغرب.
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ونشرت روبي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام"، وكتبت: "يشرفني افتتاح النسخة 20 من مهرجان موازين الشهير بالرباط بالمغرب".
وأضافت: "شكرا لكل النجوم والجماهير التي شاركوني هذه الليلة التي لا تنسى".
وقدمت روبي، مجموعة من أغانيها في الحفل الذي أقيم على مسرح النهضة، أمس الجمعة.
وشارك في إحياء ليالي المهرجان، عدد من أشهر نجوم ونجمات الغناء في الوطن العربي، أبرزهم: محمد حماقي، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، نانسي عجرم، زياد برجي، شذى حسون، محمد فضل شاكر ، ديانا حداد، ميريام فارس، المايسترو المغربي بودشارت.
روبي من حفلها الغنائي في مهرجان موازين
روبي من حفلها الغنائي في مهرجان موازين
روبي من حفلها الغنائي في مهرجان موازين

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