بـ "فستان جريء".. روبي تُشعل المسرح (صور)

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ونشرت صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع " "، وكتبت: "يشرفني افتتاح النسخة 20 من مهرجان موازين الشهير بالرباط بالمغرب".

وأضافت: "شكرا لكل النجوم والجماهير التي شاركوني هذه الليلة التي لا تنسى". شاركت المطربة روبي متابعيها صورًا من حفلها الغنائي في مهرجان موازين بمدينة الرباط في .ونشرت صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع " "، وكتبت: "يشرفني افتتاح النسخة 20 من مهرجان موازين الشهير بالرباط بالمغرب".وأضافت: "شكرا لكل النجوم والجماهير التي شاركوني هذه الليلة التي لا تنسى".

وقدمت روبي، مجموعة من أغانيها في الحفل الذي أقيم على مسرح النهضة، أمس الجمعة.