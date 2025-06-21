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المرأة

في هذا القصر الفخم.. تعيش المحامية اللبنانية الأشهر في العالم (صور)

Lebanon 24
21-06-2025 | 16:12
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تتجه الأنظار مجددًا إلى قصر الثنائي الشهير جورج وأمل كلوني في قرية سونينغ الهادئة بإنكلترا، بعد تقارير إعلامية سلطت الضوء على فخامة العقار الذي تبلغ قيمته اليوم أكثر بكثير من سعر شرائه البالغ 12 مليون جنيه إسترليني.
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9 غرف نوم و5.5 فدان من الخصوصية
القصر التاريخي الذي يعود للقرن السابع عشر، ويُصنف من الدرجة الثانية، يتألف من تسع غرف نوم وسبعة حمامات، إضافة إلى قاعة طعام فخمة، مطبخ عصري مفتوح، حديقة شتوية، ومساحات استقبال رحبة، ويقع على مساحة 5.5 فدان من الأراضي الهادئة المطلة على نهر التايمز.

ورغم حرص الثنائي على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الأضواء، فإن صورًا نُشرت سابقًا للعقار قبل انتقالهما إليه عام 2014، كشفت عن الطابع الكلاسيكي للمنزل، لا سيما قاعة الطعام ذات الأسقف العالية والنوافذ العملاقة والمدفأة التقليدية، والتي تمثل قلب الحياة الاجتماعية للزوجين عند استضافة الأصدقاء والعائلة.
المنطقة القريبة من منزل عائلة كلوني جميلة وهادئة

لمسات أنيقة وذكريات شخصية
وفي تقرير سابق لمجلة Vogue البريطانية عام 2018، وصف الصحفي ناثان هيلر الأجواء الداخلية للقصر، مشيرًا إلى وجود سجاد فارسي باهت، قوالب جورجية أنيقة، وطاولة جانبية تحمل صورًا بالأبيض والأسود لجورج وأمل مع أصدقائهما، مؤكدًا أن الزوجين أضافا لمسات شخصية دافئة تُضفي طابع الحميمية على الفخامة المعمارية.
الممتلكات التي يملكها جورج وأمل كلوني على ضفاف نهر التايمز، في سونينج، <a class='entities-links' href='/entity/122465/المملكة/ar/1?utm_term=PublicFigures-المملكة&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-المملكة&id=45890&catid=0&pagetype=PublicFigures'>المملكة</a> المتحدة

استثمار ناجح وموقع استثنائي
منذ شرائه، خضع القصر لعدد من التجديدات التي عززت من قيمته السوقية، إذ تشير تقديرات عقارية إلى أن سعره ارتفع بشكل كبير، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات المنفصلة في جنوب أوكسفوردشاير، التي شهدت ارتفاعًا بنحو 51% خلال العقد الماضي.

وتقول شارلوت وينكوب، خبيرة العقارات في Bloom Building Consultancy، إن العقار يتمتع بكل مقومات القيمة العالية: "موقع خاص وخلاب على ضفاف التايمز، مع سهولة الوصول إلى لندن... والأهم، أنه مملوك لأحد أشهر الأزواج في العالم".
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ورغم التقديرات التي ترجح أن العقار قد يُباع بأرباح طائلة، فإنه من غير المرجح طرحه في السوق المفتوح. فقصر يحمل توقيع جورج وأمل كلوني، غالبًا ما يُسوّق في نطاق النخبة من المشترين القادرين على دفع مبالغ هائلة لقاء منزل لا يضاهى في التاريخ والمكانة.

بعد أكثر من عشر سنوات على زواجهما، ووسط حياة عائلية مستقرة برفقة توأمهما ألكسندر وإيلا، يبدو أن الثنائي كلوني لا يزال يرى في قصر سونينغ أكثر من مجرد عقار فاخر... بل موطنًا حقيقيًا محفوفًا بالذكريات والأناقة. (hello magazine)
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