بحضور جميع أولاده... جيسيكا عازار احتفلت بعيد الأب مع زوجها محمد صوفان (صور)

احتفلت مُقدّمة البرامج ، بعيد الأب برفقة زوجها رجل الأعمال .

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واحتفل صوفان بعيد الأب بحضور جيسيكا وولديهما فهد وشاها.

واللافت أيضاً، أنّ أبناء محمد الثلاثة من زيجاته السابقة كانوا حاضرين في المناسبة، بينما علّقت جيسيكا على الصور التي نشرتها عبر خاصية " " عبر حسابها على " " بالقول "عيد أب سعيد، نحبك كثيراً".