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المرأة

بحضور جميع أولاده... جيسيكا عازار احتفلت بعيد الأب مع زوجها محمد صوفان (صور)

Lebanon 24
22-06-2025 | 06:56
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احتفلت مُقدّمة البرامج جيسيكا عازار، بعيد الأب برفقة زوجها رجل الأعمال محمد صوفان.
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واحتفل صوفان بعيد الأب بحضور جيسيكا وولديهما فهد وشاها.
 
 
واللافت أيضاً، أنّ أبناء محمد الثلاثة من زيجاته السابقة كانوا حاضرين في المناسبة، بينما علّقت جيسيكا على الصور التي نشرتها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" بالقول "عيد أب سعيد، نحبك كثيراً".
 
 
 
 
 
 
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