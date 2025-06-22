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المرأة
بإطلالة غير معتادة.. نانسي عجرم تُفاجئ جمهورها وتلفت الأنظار شاهدوا الصورة
Lebanon 24
22-06-2025
|
07:20
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شاركت الفنانة
نانسي عجرم
متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال ومريحة، استعدادًا لسفرها إلى
المغرب
.
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وارتدت
نانسي
طقم جينز أنيق مؤلف من جاكيت وبنطال من الدنيم الفاتح، ونسّقته مع حذاء
رياضي
أبيض، ما منح الإطلالة لمسة شبابية بسيطة وعملية في آنٍ معًا.
كما اختارت نانسي مكياجًا خفيفًا للغاية أبرز نعومة ملامحها، ما أثار إعجاب جمهورها، الذين اعتادوا على أناقتها حتى في أبسط التفاصيل.
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