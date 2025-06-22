بإطلالة غير معتادة.. نانسي عجرم تُفاجئ جمهورها وتلفت الأنظار شاهدوا الصورة

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شاركت الفنانة متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال ومريحة، استعدادًا لسفرها إلى .وارتدت طقم جينز أنيق مؤلف من جاكيت وبنطال من الدنيم الفاتح، ونسّقته مع حذاء أبيض، ما منح الإطلالة لمسة شبابية بسيطة وعملية في آنٍ معًا.كما اختارت نانسي مكياجًا خفيفًا للغاية أبرز نعومة ملامحها، ما أثار إعجاب جمهورها، الذين اعتادوا على أناقتها حتى في أبسط التفاصيل.