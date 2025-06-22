زينة تواصل تصوير فيلم "الشيطان شاطر"

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تواصل الفنانة زينة تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "الشيطان شاطر" في شوارع وسط البلد بالقاهرة، وتجسد زينة خلال أحداث الفيلم دورا مختلفا تمامًا عن ما قدمته من قبل، حيث تجسد شخصية مذيعة تُدعى فريدة وتجمعها العديد من المواقف الكوميدية والدرامية مع الفنان خلال أحداث الفيلم.وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوّق، تتخلله مواقف كوميدية طريفة تجمع النجمة زينة بعدد من أبطال العمل، ما أضفى على الأحداث طابعًا ممتعًا يجذب انتباه الجمهور.الفيلم بطولة زينة، أحمد عيد، ، ، وعدد من النجوم تأليف وإخراج . (اليوم السابع)