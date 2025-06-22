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فنون ومشاهير

زينة تواصل تصوير فيلم "الشيطان شاطر"

Lebanon 24
22-06-2025 | 12:00
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تواصل الفنانة زينة تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "الشيطان شاطر" في شوارع وسط البلد بالقاهرة، وتجسد زينة خلال أحداث الفيلم دورا مختلفا تمامًا عن ما قدمته من قبل، حيث تجسد شخصية مذيعة تُدعى فريدة وتجمعها العديد من المواقف الكوميدية والدرامية مع الفنان أحمد عيد خلال أحداث الفيلم.
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وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوّق، تتخلله مواقف كوميدية طريفة تجمع النجمة زينة بعدد من أبطال العمل، ما أضفى على الأحداث طابعًا ممتعًا يجذب انتباه الجمهور.
الفيلم بطولة زينة، أحمد عيد، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون وعدد من النجوم تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن. (اليوم السابع)
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