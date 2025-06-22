هذه الممثلة السورية الحسناء ستكون بطلة رمضان 2026 إلى جانب تيم حسن

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تخوض الفنانة تجربة درامية جديدة في موسم 2026، حيث وقّعت رسمياً على بطولة مسلسل " " إلى جانب ، في عمل يُتوقع أن يكون من أبرز إنتاجات الموسم المُقبل.المسلسل من تأليف لبنى الحداد، وإخراج ، ويجمع بين نجوم الساحة الفنية، ما يجعله من أكثر المشاريع المرتقبة في السباق الرمضاني القادم.وكانت نور علي قد سجلت حضوراً لافتاً في موسم رمضان 2025، من خلال مشاركتها في عملين متنوعين، الأول هو مسلسل "البطل" للمخرج ، الذي عُرض على منصة "شاهد" وحقق نسب مشاهدة مرتفعة جعلته ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، إلى جانب إشادة واسعة بدورها عبر .كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "ما اختلفنا"، الذي ينتمي إلى السوداء، مؤكدة تنوعها وقدرتها على الانتقال بين الألوان الدرامية المختلفة بسلاسة وتميّز. (24)