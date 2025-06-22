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المرأة

هذه الممثلة السورية الحسناء ستكون بطلة رمضان 2026 إلى جانب تيم حسن

Lebanon 24
22-06-2025 | 23:45
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تخوض الفنانة السورية نور علي تجربة درامية جديدة في موسم رمضان 2026، حيث وقّعت رسمياً على بطولة مسلسل "مولانا" إلى جانب النجم تيم حسن، في عمل يُتوقع أن يكون من أبرز إنتاجات الموسم المُقبل.
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المسلسل من تأليف لبنى الحداد، وإخراج سامر البرقاوي، ويجمع بين نجوم الساحة الفنية، ما يجعله من أكثر المشاريع المرتقبة في السباق الرمضاني القادم. 

وكانت نور علي قد سجلت حضوراً لافتاً في موسم رمضان 2025، من خلال مشاركتها في عملين متنوعين، الأول هو مسلسل "البطل" للمخرج الليث حجو، الذي عُرض على منصة "شاهد" وحقق نسب مشاهدة مرتفعة جعلته ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، إلى جانب إشادة واسعة بدورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "ما اختلفنا"، الذي ينتمي إلى الكوميديا السوداء، مؤكدة تنوعها وقدرتها على الانتقال بين الألوان الدرامية المختلفة بسلاسة وتميّز.  (24)
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