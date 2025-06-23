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المرأة
بعد نزاعات طويلة.. فنانة شهيرة تتصالح مع طليقها بـ "الصدفة"! (صور)
Lebanon 24
23-06-2025
|
00:49
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كشفت الفنانة المصري
جوري بكر
عن تصالحها مع طليقها رامي
زيان
بعد سلسلة نزاعات نشبت بينهما منذ طلاقهما، حيث اتفقا على التنازل عن جميع
القضايا
.
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ووفقًا لبيان أصدره مكتب محامي جوري بكر، المستشار
محمد محمود
جادو
، فإن
الصلح
تم بالصدفة أثناء قضاء جوري عطلتها في
الساحل الشمالي
برفقة طفلها. وأثناء وجودها مع عدد من صديقاتها، التقت بطليقها الذي كان في زيارة قصيرة للبلاد.
وذكر البيان أن الطفل هرع إلى والده بمجرد رؤيته، مما دفع الطرفين إلى الحديث وتبادل العتاب حول الخلافات السابقة. وخلال الحديث، اتفق الطرفان على تحسين العلاقة بينهما لضمان بيئة نفسية مستقرة لطفلهما، مع تأكيد جوري على أهمية تربية ابنها في جو خالٍ من النزاعات.
وقررت جوري التنازل عن بلاغها السابق المقدم أمام
النيابة
، كما أوضح البيان أنها لم تقم بأي دعاوى أسرية تتعلق بالحضانة أو غيرها، وأن الأخبار التي تناولت وجود نزاعات أسرية عارية تمامًا من الصحة.
وأكدت الفنانة في البيان رغبتها في طي صفحة الخلافات بشكل نهائي، مشددة على أنها لن تُدلي بأي تصريحات بخصوص هذا الموضوع مستقبلًا. كما أعربت عن أملها في أن تكون العلاقة بينها وبين طليقها خالية من التوتر حرصًا على مصلحة طفلهما.(العين)
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