بعد بلوغها الـ 53 عامًا.. ممثلة "جميلة" تكشف سبب عدم زواجها

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كشفت الفنانة نرمين ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات"، عن سبب عدم زواجها حتى اليوم رغم بلوغها 53 عامًا، مشيرة إلى أن الزواج بالنسبة لها مسألة نصيب وقدر من الله، وقالت: "الزواج رزق من ربنا، وكل شيء مكتوب، واللي ربنا شايلهولي أكيد فيه الخير". وأضافت بدعاء مؤثر: " تعوضني خير عن كل سنة عشتها لوحدي، وإن شاء الله يكون العوض جميل".ورفضت نرمين الربط بين الجمال وتأخر الزواج، مؤكدة أن هذه الفكرة غير منطقية، وقالت: "أنا ضد فكرة إن الجميلة مش بتتجوز، الزواج سنة الحياة، وكل علاقة فيها مشاكل، بس المشاكل دي بتعلم الإنسان وتكبره".وعن غيابها عن موسم الدراما الرمضاني 2025، أوضحت أنها لم تشارك هذا العام، بينما كان آخر ظهور لها في مسلسل "محارب" الذي عُرض في 2024، وقدمت فيه دور سيدة أعمال تتورط في حادث دهس لامرأة، وتنشأ بينها وبين شخصية الفنان علاقة إنسانية مؤثرة. ولاقى العمل نجاحًا جماهيريًا ونقديًا لافتًا.واحتفلت نرمين مؤخرًا بعيد ميلادها الثالث والخمسين، فهي من مواليد 21 حزيران 1972 في مدينة الإسكندرية، درست في مدرسة فيكتوريا وتخرجت في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية. تتميز بملامحها ذات الأصول ، وقد نشأت في كنف والدتها وجدّيها بعد طلاق والديها.وفي تصريحات سابقة، تحدثت نرمين عن معاناة طفولتها، إذ اضطرت لتحمّل مسؤوليات كبيرة في سن مبكرة بسبب مرض والدتها بورم في المخ، كما التقت بوالدها للمرة الأولى عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها طويلة من غيابه إثر سفره إلى ، وقالت: "العلاقة بدأت كصلة رحم، ومع الوقت حبيته وقدر ياخد كل حبي". (فوشيا)