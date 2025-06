شاركت ، مقطع فيديو جديدًا من وراء كواليس علامتها التجارية "As Ever"، ظهرت فيه مع ابنتها الأميرة ليليبت ديانا في لحظات عائلية دافئة وطبيعية.



الفيديو، الذي نُشر عبر إنستغرام، أظهر أثناء تحضير منتجات غذائية منزلية من مزرعتها الخاصة، بينها المربى والعسل، فيما شوهدت لاحقًا وهي تتنزه برفقة ليليبت، البالغة من العمر أربع سنوات، على جسر خشبي فوق جدول مائي، في مشهد هادئ.



وبينما بقي وجه الطفلة محجوبًا، خطف شعرها الأحمر الأنظار، في مظهر وُصف بأنه استنساخ من والدها الأمير هاري. وارتدت ليليبت فستانًا ورديًا نابضًا، بينما بدت ميغان أنيقة ببساطة، مرتدية شورتًا أسود وقميصًا أبيض مع قبعة قش واسعة الحواف.



جاء الفيديو في إطار الترويج لمنتجات As Ever التي أطلقتها ميغان مطلع العام الجاري، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا على أولى تشكيلاتها، من المربى إلى مزيج الكريب والبسكويت، حيث نفدت خلال ساعة واحدة فقط. ومن المقرر أن تُطرح قريبًا منتجات جديدة أبرزها نبيذ روزيه صيفي.



وفي برنامجها الصوتي الأخير، عبّرت ميغان عن رغبتها في "كسر نمط الندرة" في التسويق الفاخر، مشددة على أن منتجاتها مصممة للاستخدام اليومي، لا للمناسبات فقط. وأضافت: "لا أريد أن تأكل المربى كل ستة أشهر. أريده دائمًا على رفك".