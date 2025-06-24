في ميامي.. اليسا تنضم الى "شط بحر الهوى"

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إنضمت ملكة الإحساس "إليسا " لنجوم الموسم الجديد من ستارز أون بورد لعام 2026 ومن المقرر إنطلاق الموسم الجديد من البرنامج بداية من 12 وحتى 16 شباط 2026 ضمن إحتفالات بالعام القادم، ويمثل هذا الحفل عودة إليسا لنجوم البرنامج بعد غياب سنوات عن المشاركة .نجوم الموسموستنطلق الرحلة من مدينة ميامي الأميركية إلى جزر البهامس في ، حيث تستمر الرحلة لمدة أربع ليالي ويتضمن الموسم الجديد من البرنامج الحفلات للعديد من كبار نجوم الغناء في العالم العربي بداية من السوبر ستار ، ، ، الرباعي، فارس كرم، حتى الشامي ،محمد شاكر وسعد وسيتم عرض الموسم الجديد عبر شاشة الـأم بي سي ومنصة شاهد الإلكترونية .