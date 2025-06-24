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المرأة
في ميامي.. اليسا تنضم الى "شط بحر الهوى"
Lebanon 24
24-06-2025
|
00:18
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إنضمت ملكة الإحساس "إليسا " لنجوم الموسم الجديد من ستارز أون بورد لعام 2026 ومن المقرر إنطلاق الموسم الجديد من البرنامج بداية من 12 وحتى 16 شباط 2026 ضمن إحتفالات
عيد الحب
بالعام القادم، ويمثل هذا الحفل عودة إليسا لنجوم البرنامج بعد غياب سنوات عن المشاركة .
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نجوم الموسم
وستنطلق الرحلة من مدينة ميامي الأميركية إلى جزر البهامس في
الكاريبي
، حيث تستمر الرحلة لمدة أربع ليالي ويتضمن الموسم الجديد من البرنامج الحفلات للعديد من كبار نجوم الغناء في العالم العربي بداية من السوبر ستار
راغب علامة
،
نانسي عجرم
،
كارول سماحة
،
صابر
الرباعي، فارس كرم،
ناصيف زيتون
حتى الشامي ،محمد شاكر وسعد
رمضان
وسيتم عرض الموسم الجديد عبر شاشة الـأم بي سي ومنصة شاهد الإلكترونية .
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