بطريقة مؤثرة.. ريان حركة تستذكر والدها الراحل

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بالتزامن مع عيد الأب، نشرت الممثلة الشابة عبر خاصية الصور القصيرة على منصة إنستغرام، صورة جمعتها بوالدها الراحل.وكتبت ريان حركة رسالة باللغة الانكليزية، مفادها: "أنا محظوظة جدًا لأنك كنت الصديق الأقرب إلي. عانقوا أهلكم وأخبروهم كم تحبونهم، كل يوم".