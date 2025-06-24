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المرأة

بطريقة مؤثرة.. ريان حركة تستذكر والدها الراحل

Lebanon 24
24-06-2025 | 02:20
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بالتزامن مع عيد الأب، نشرت الممثلة الشابة ريان حركة عبر خاصية الصور القصيرة على منصة إنستغرام، صورة جمعتها بوالدها الراحل.
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وكتبت ريان حركة رسالة باللغة الانكليزية، مفادها: "أنا محظوظة جدًا لأنك كنت الصديق الأقرب إلي. عانقوا أهلكم وأخبروهم كم تحبونهم، كل يوم".
 
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