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المرأة
بدت بغاية الجمال.. رابعة الزيات تستعرض جمالها امام البحر (صورة)
Lebanon 24
24-06-2025
|
05:10
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نشرت الإعلامية
رابعة الزيات
عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة أنثوية جذابة، مرتدية فستانًا زهريًا طويلًا يبرز رشاقتها، مع مكياج ناعم وخفيف.
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وقد التُقطت الصورة أثناء تواجدها مع أصدقائها في مطعم مطلّ على البحر، حيث بدت في غاية الأناقة والعفوية. وسرعان ما لاقت الإطلالة إعجاب جمهورها، الذين أشادوا بجمالها وأسلوبها الراقي في اختيار أزيائها.
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