بعد غيابها لسنوات.. فنانة شهيرة مُعتزلة تُفاجئ الجمهور بإطلالة غير متوقعة (صور)



Advertisement

وظهرت كامل في الصورة برفقة شاب قيل إنه ابن شقيقها. في الساعات الماضية انتشرت صورة للفنانة القديرة عبر مواقع التواصل الاجتماهي، يُعتقد أنها التُقطت لها مؤخرًا.وظهرت كامل في الصورة برفقة شاب قيل إنه ابن شقيقها.

وأثارت هذه الإطلالة جدلا بين المتابعين الذيت عبّروا عن اشتيقاهم لعودة كامل المُعتزلة إلى الشاشة، وذلك بعد غياب دام سنوات عن الساحة الفنية.