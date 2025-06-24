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المرأة

بعد غيابها لسنوات.. فنانة شهيرة مُعتزلة تُفاجئ الجمهور بإطلالة غير متوقعة (صور)

Lebanon 24
24-06-2025 | 23:38
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في الساعات الماضية انتشرت صورة للفنانة المصرية القديرة عبلة كامل عبر مواقع التواصل الاجتماهي، يُعتقد أنها التُقطت لها مؤخرًا.
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وظهرت كامل في الصورة برفقة شاب قيل إنه ابن شقيقها. 
 
 
 
 
وأثارت هذه الإطلالة جدلا بين المتابعين الذيت عبّروا عن اشتيقاهم لعودة كامل المُعتزلة إلى الشاشة، وذلك بعد غياب دام سنوات عن الساحة الفنية. 
 
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