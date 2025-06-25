بفستان زفاف أبيض.. فنانة شهيرة تُثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)



Advertisement وساهمت تلميحات صُناع المسلسل الدرامي الجديد، الذي انطلق تصويره، أمس الثلاثاء، أن قصة العمل مستوحاة من قصة حقيقية شغلت الرأي العام المصري لأشهر طويلة، في زيادة الجدل حول ما إذا كانت أحداث القصة الجديدة تتناول أزمة زينة مع الفنان . أطلت الفنانة زينة بفستان زفاف أبيض وذلك خلال انطلاق تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "في رواية أحدهم.. ورد وشوكولاتة".وساهمت تلميحات صُناع المسلسل الدرامي الجديد، الذي انطلق تصويره، أمس الثلاثاء، أن قصة العمل مستوحاة من قصة حقيقية شغلت الرأي العام المصري لأشهر طويلة، في زيادة الجدل حول ما إذا كانت أحداث القصة الجديدة تتناول أزمة زينة مع الفنان .

وتصدرت الفنانة زينة ترند " " في مصر، وأحاديث ونقاشات الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الساعات الماضية.

وعادت زينة إلى الواجهة مجددًا، بعد أيام من واقعة تبادل المحاضر الرسمية في أقسام الشرطة بينها وبين أحد رجال الأعمال من جيرانها في المنطقة التي تقطن بها، على هامش خلاف نشب بسبب لهو الأطفال، وسط تبادل الاتهامات من الجانبين بتعمد إيذاء أطفالهما الصغار.(إرم نيوز)