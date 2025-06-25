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المرأة
زفافها في تموز.. فنانة عربية شهيرة تُعلن موعد عقد قرانها والعريس مُفاجأة! (صورة)
Lebanon 24
25-06-2025
|
02:35
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كشفت الفنانة
المصرية
غادة إبراهيم
استعدادها لعقد قرانها قريباً على شخص من خارج الوسط الفني، ويُعتبر مفاجأة.
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وأعلنت غادة في تصريحات أنها سوف تحتفل بعقد قرانها في
تموز
المقبل، وأن خطوبتها تمت خلال الشهر الماضي، وتم الاتفاق على الزواج خلال الشهر المقبل، وخطيبها رجل أعمال ويعمل بين مصر وفرنسا وبلجيكا، ويبلغ من العمر 50 عاماً، مشيرةً الى أنهما اتفقا على عدم إقامة حفل زفاف، وسيقضيان
شهر العسل
في مصر ثم يسافران الى إحدى الدول الأوربية.
يُذكر أن غادة إبراهيم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "
نص الشعب اسمه محمد
". (لها)
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