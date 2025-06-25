بسبب صورة مع شاب... فنانة شهيرة حديث مواقع التواصل

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تصدر اسم الفنانة القديرة منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما نشر شاب صورة تجمعه بها وعلق قائلاً: "عمتي حبيبتي".الصورة التي ظهرت فيها عبلة كامل بعباءة سوداء وابتسامة هادئة، أثارت حالة واسعة من التفاعل، ليس فقط بسبب حب الجمهور لها، بل لأن البعض شكك في أصل اللقطة، مرجحين أنها زُيفت باستخدام ، وهو الاحتمال الأكثر قابلية للتصديق، بسبب بعض عيوب الصورة الواضحة للعين.