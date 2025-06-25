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المرأة

بسبب صورة مع شاب... فنانة شهيرة حديث مواقع التواصل

Lebanon 24
25-06-2025 | 06:31
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تصدر اسم الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما نشر شاب صورة تجمعه بها وعلق قائلاً: "عمتي حبيبتي".
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الصورة التي ظهرت فيها عبلة كامل بعباءة سوداء وابتسامة هادئة، أثارت حالة واسعة من التفاعل، ليس فقط بسبب حب الجمهور لها، بل لأن البعض شكك في أصل اللقطة، مرجحين أنها زُيفت باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو الاحتمال الأكثر قابلية للتصديق، بسبب بعض عيوب الصورة الواضحة للعين.
 
في المقابل، أكد الشاب في تعليقه أن صورته مع كامل "ليست مفبركة ولا معدلة رقمياً". (الامارات 24)
 
 
 
 
 
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