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المرأة

ريتا حرب تُحدث ضجة بإطلالة بفستان مكشوف عند الصدر... شاهدوا الصورة

Lebanon 24
25-06-2025 | 07:45
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شاركت الممثلة ريتا حرب جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بمجموعة صور جديدة لها أثناء قضائها أوقاتًا هادئة أمام البحر، حيث ظهرت بفستان صيفي باللون الأصفر، يتميّز بقصّة مكشوفة من منطقة الصدر، ما أضفى على إطلالتها لمسة أنثوية ناعمة.
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واعتمدت حرب مكياجًا خفيفًا أبرز ملامحها الطبيعية، ونسّقت معه مجموعة من الإكسسوارات البسيطة التي أضافت رونقًا خاصًا لإطلالتها. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، مثنيًا على جمالها وأناقتها اللافتة.
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