ريتا حرب تُحدث ضجة بإطلالة بفستان مكشوف عند الصدر... شاهدوا الصورة

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شاركت الممثلة جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بمجموعة صور جديدة لها أثناء قضائها أوقاتًا هادئة أمام البحر، حيث ظهرت بفستان صيفي باللون الأصفر، يتميّز بقصّة مكشوفة من منطقة ، ما أضفى على إطلالتها لمسة أنثوية ناعمة.واعتمدت حرب مكياجًا خفيفًا أبرز ملامحها الطبيعية، ونسّقت معه مجموعة من الإكسسوارات البسيطة التي أضافت رونقًا خاصًا لإطلالتها. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، مثنيًا على جمالها وأناقتها اللافتة.