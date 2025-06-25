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المرأة
هكذا أطلت جويل مردينيان بدون مكياج نهائياً.. هل ملامحها اختلفت كثيراً؟
Lebanon 24
25-06-2025
|
08:25
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نشرت مقدمة البرامج وخبيرة التجميل
جويل مردينيان
مقطع فيديو جديدًا عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيه وهي تضع المكياج على وجهها باستخدام مجموعة من المستحضرات الجديدة، حيث بدت في غاية السعادة أثناء تحضير إطلالتها ومشاركتها هذه اللحظات مع متابعيها.
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ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذي عبّر عن إعجابه بعفويتها وأسلوبها البسيط في تطبيق المكياج، كما أشاد كثيرون بجمالها وحضورها القريب من القلب.
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