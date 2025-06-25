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المرأة
ممثلة شهيرة تفارق الحياة… وردود فعل واسعة (صورة)
Lebanon 24
25-06-2025
|
10:30
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توفيت عن 91 عاما الممثلة
الإيطالية
ليا ماساري، المعروفة بدوريها في فيلمي "لافينتورا" L'avventura لمايكل أنجلو أنتونيوني و"لو سوفل أو كور" le souffle au coeur للوي مال، على ما أعلنت وزيرة في الحكومة الإيطالية الأربعاء.
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وأشادت وزيرة الدولة للشؤون الثقافية لوتشيا بورغونزوني بـ"ممثلة تتمتع بجاذبية لا تُقاوم وموهبة مبهرة".
وذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" اليومية أنّ الممثلة التي يعود آخر ظهور لها على الشاشة الكبيرة إلى القرن الماضي، توفيت الاثنين في
روما
وأُقيمت جنازتها الثلاثاء في بلدة سوتري الواقعة شمال
العاصمة الإيطالية
.
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