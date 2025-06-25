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المرأة
ساندي تسرد كواليس مشروعها الأخير… من الفكرة إلى التنفيذ
Lebanon 24
25-06-2025
|
13:00
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كشفت الفنانة ساندى كواليس مشاركتها فى فيلم فى عز الضهر الذى يعرض حاليا فى السينمات المختلفة من خلال قيامها بتصميم بوستر العمل، معبرة عن سعادتها الشديدة بتلك التجربة.
وقالت ساندى لـ"اليوم السابع" إن فيلم فى عز الضهر هو التجربة الأولى لها فى بوسترات الأفلام، بعد أن تعاونت مع عدد من المطربين خلال بوسترات الأغانى والألبومات مثل رامى جمال ورامى صبرى وكارمن سليمان وغيرهم، لافتة إلى أنه تم إنتاج البوستر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى وليس من خلال جلسات تصوير، إلى جانب مساعدة المخرج مرقس عادل لها بكل تفاصيل العمل.
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كما لفتت إلى أنها تعمل حاليا على أغنيتين جديدين، إحداهما، ستطرحها على شكل "إنيمي ميوزك"، موضحة "مانا شبه الإنيمي فالناس هتعرف إنه أنا، ولكنها درامية شوية فممكن أطرحها في الشتاء". (اليوم السابع)
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