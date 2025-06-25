منة فضالي: الشبه بيني وبين سعاد حسني كان بوابتي إلى التمثيل

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عبّرت الفنانة عن سعادتها الكبيرة بالتشبيه بينها وبين "السندريلا" فى بداية مشوارها، وذلك ردا على سؤال لها فى إحدى المناسبات الفنية بمناسبة ذكراها، مؤكدة أن الأخيرة كانت أحد أهم أسباب دخولها مجال التمثيل.وقالت منة في تصريحات لها: "كان لي الشرف إن الناس شبهتني بسعاد حسني، ومفيش حد زيها الله يرحمها، هي حالة فنية وإنسانية نادرة".وأضافت: "هي فعلاً كانت سببا من أسباب دخولى الفن، وكان نفسي أقدّم أي حاجة من أفلامها.. مجرد حلم إنى أقف في مكان كانت واقفة فيه". (اليوم السابع)