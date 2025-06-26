"أنا تاج راسك".. ممثلة شهيرة تشن هجوما عنيفا على زميلها (فيديو)

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A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)
A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)
كلام عبدالله بوشهري عن ازمه شجون من ضمن كلامه انه فيه ممثلين طلعوا وقالوا انه محامينهم كانوا مع شجون وهم كذابين وانه بس دعايه لمحامينهم من قفا شجون..#كلنا_شجون #شجون_الهاجري pic.twitter.com/D1Z5aLitUT
— 𝐊𝐡𝐮𝐥𝐨𝐨��𓅓 (@owll_4) June 24, 2025
كلام عبدالله بوشهري عن ازمه شجون من ضمن كلامه انه فيه ممثلين طلعوا وقالوا انه محامينهم كانوا مع شجون وهم كذابين وانه بس دعايه لمحامينهم من قفا شجون..#كلنا_شجون #شجون_الهاجري pic.twitter.com/D1Z5aLitUT