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المرأة
بالصور: إعلامية معروفة تحتفل بحنة ابنتها
Lebanon 24
26-06-2025
|
07:17
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احتفلت الإعلامية
مفيدة شيحة
بحفل "الحنة" لابنتها منة، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام الذين شاركوا العائلة فرحتهم في هذه المناسبة الخاصة.
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وتألقت منة بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويلًا من التول الناعم، مزينًا بتطريزات لامعة دقيقة، جمع بين البساطة والرقي، ليناسب أجواء ليلة الحنة المميزة.
وسيطرت الألوان البيضاء على إطلالات الحضور، كرمز للفرح والنقاء، مما أضفى على الأجواء مزيدًا من الأناقة والانسجام. ومن بين الحضور، برزت الإعلامية
بوسي شلبي
التي نشرت عبر حسابها على "
فيسبوك
" صورًا للحفل، أظهرت اللحظات الاحتفالية وبهجة المناسبة، حيث اختارت إطلالة أنيقة بـ"جامبسوت" أبيض مع إكسسوارات بسيطة، فيما ظهرت الإعلامية
دعاء فاروق
بفستان أبيض طويل وجاكيت جينز أضفى عليها طابعًا عصريًا.
بدورها، تألقت مفيدة شيحة بفستان أبيض بسيط نسقته مع شال ناعم باللون نفسه، عكست من خلاله فرحتها الكبيرة بهذه المناسبة، وحرصت على مشاركة ابنتها لحظات السعادة عن قرب، وسط أجواء مليئة بالمحبة والتمنيات
الطيبة
للمقبلين على الزواج.
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