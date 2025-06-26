ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)

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شاركت الممثلة محبوبة متابعيها عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام بصورة جمعتها بالممثل والإعلامي ، لمناسبة عيد ميلاده، وأرفقتها برسالة معايدة دافئة كتبت فيها:“ يا صديقي، أتمنى لك كل التوفيق والصحة والمزيد من النجاح".الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أثنوا على علاقة الصداقة بينهما، وانهالت التعليقات التي تمنت لطارق عاماً مليئاً بالإنجازات والسعادة.