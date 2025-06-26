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المرأة

ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد صديقها بكلمات مؤثرة تشعل مواقع التواصل (صورة)

Lebanon 24
26-06-2025 | 13:40
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شاركت الممثلة ماغي بو غصن محبوبة متابعيها عبر خاصية “الستوري” على إنستغرام بصورة جمعتها بالممثل والإعلامي طارق سويد، لمناسبة عيد ميلاده، وأرفقتها برسالة معايدة دافئة كتبت فيها:
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عيد ميلاد سعيد يا صديقي، أتمنى لك كل التوفيق والصحة والمزيد من النجاح".
الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أثنوا على علاقة الصداقة بينهما، وانهالت التعليقات التي تمنت لطارق عاماً مليئاً بالإنجازات والسعادة.
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