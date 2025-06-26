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المرأة
سلافة معمار تنسحب من مسلسل رمضاني.. ما السبب؟
Lebanon 24
26-06-2025
|
23:47
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تستعد المخرجة
السورية
رشا شربتجي
لانطلاق تصوير مسلسلها الجديد "مطبخ المدينة"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2026.
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وبالرغم من أن التصوير كان مقرّرًا العام الماضي، فإن الظروف التي مرت بها
سوريا
حالت دون انطلاقه، ما انعكس على تركيبة الأبطال، نتيجة التأجيلات المتكررة لموعد التصوير، الذي تنقل بين الربيع وأوائل الصيف، وحتى اليوم لم يُحدَّد موعد مؤكد للبدء.
وعُلم أن النجمة
سلافة معمار
اعتذرت رسميًا عن المشاركة في المسلسل، الذي سيُصوَّر في
دمشق
، من دون توضيح الأسباب، سواء كانت شخصية أو مرتبطة بالنص أو جهة الإنتاج أو
غير ذلك
.
وجاء انسحاب معمار متزامنًا مع بيان أصدرته شركة "إيبلا" للإنتاج الفني، كشفت فيه عن تأجيل تصوير مسلسل "المماليك" إلى نيسان 2026، الذي كانت سلافة من المفترض أن تتصدر بطولته.
وفي تصريح صحفي سابق، ردّت شربتجي على سؤال حول إمكانية غياب سلافة عن العمل قائلة: بلا سلافة، معقول؟ نحنا ما فينا بلا سلافة!، في إشارة إلى العلاقة الفنية والإنسانية التي تجمعهما، خاصة بعد تعاونهما اللافت في أعمال سابقة مثل "زمن العار" و"
ولاد بديعة
"، وهو ما يطرح تساؤلاً: هل سيمضي صنّاع العمل في المشروع من دون سلافة، أم سيحاولون التفاوض معها مجددًا لإقناعها بالانضمام إلى "المطبخ"؟(فوشيا)
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