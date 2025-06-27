بفستان مكشوف الظهر.. أنابيلا هلال في شوارع بيروت شاهدوا ماذا فعلت (صور)

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خطفت مقدمة البرامج الأنظار عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام مساء أمس، حيث شاركت متابعيها بلقطات من حضورها أحد الإيفينتات البارزة في .وظهرت أنابيلا بفستان بيج طويل، مكشوف الظهر، تميز بأناقته، ونسّقته مع مكياج قوي أبرز ملامحها بأسلوب جذاب.الإطلالة نالت تفاعلاً كبيرًا، إذ أعرب عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، فيما تداوَل البعض الصور بشكل واسع عبر مواقع التواصل، معتبرين أن “أنابيلا تعرف دائمًا كيف تخطف الأضواء أينما حلّت”.