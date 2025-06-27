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المرأة
"أيها المنافقين من حولي".. من قصدت بكلامها؟ نادين الراسي تُثير الجدل برسالة نارية (صورة)
Lebanon 24
27-06-2025
|
10:35
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أثارت
الممثلة نادين
الراسي
جدلًا واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد أن نشرت عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام عبارة غامضة جاء فيها: “أيها المنافقين من حولي، احترموا ذكائي فأنا أحترم غبائكم".
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المنشور أثار تساؤلات المتابعين عمّن تقصده الراسي، وسط تكهنات بوجود توتر بينها وبين أحد المقربين أو من الوسط الفني، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تلمّح فيها برسائل مبطنة.
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