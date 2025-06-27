"أيها المنافقين من حولي".. من قصدت بكلامها؟ نادين الراسي تُثير الجدل برسالة نارية (صورة)

Advertisement

أثارت جدلًا واسعًا على ، بعد أن نشرت عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام عبارة غامضة جاء فيها: “أيها المنافقين من حولي، احترموا ذكائي فأنا أحترم غبائكم".المنشور أثار تساؤلات المتابعين عمّن تقصده الراسي، وسط تكهنات بوجود توتر بينها وبين أحد المقربين أو من الوسط الفني، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تلمّح فيها برسائل مبطنة.