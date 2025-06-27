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المرأة
يارا السكري تنتهي من تصوير فيلم صقر وكناريا منتصف تموز
Lebanon 24
27-06-2025
|
15:30
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انتهت الفنانة الشابة يارا السكرى من تصوير جزء كبير من مشاهدها فى أحداث فيلم صقر وكناريا مع النجمين
محمد إمام
وشيكو، والذى تخوض به أولى تجاربها السينمائية، ومن المقرر أن تنتهى يارا من دورها فى الفيلم منتصف شهر يوليو المقبل.
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وتجسد يارا السكرى خلال أحداث فيلم صقر وكناريا دور شقيقة يسرا اللوزى، وتعمل فاشون ديزاينار، وتتميز شخصيتها فى الفيلم بأنها محبة للحياة والألوان، ويتعرف عليها محمد إمام ويحدث بينهما علاقة حب لا تخلو من المواقف الكوميدية.
وكانت يارا السكرى قد بدأت مشوارها فى التمثيل بمشاركتها فى مسلسل "
فهد البطل
" مع النجم أحمد العوضى والذى تم عرضه فى شهر
رمضان
الماضى، وكشفت لـ"اليوم السابع" أنها أجلت تجربة التمثيل طوال السنوات القليلة الماضية، رغم تلقيها أكثر من عرض.
وأوضحت ياسر السكرى أنها كانت مترددة فى الإقدام على هذه الخطوة وشعرت أن الوقت المناسب لم يأت بعد، حتى جاء قرارها بخوض التجربة هذا العام وكانت على وشك الاتفاق على عمل جديد لكنها وجدت صناع فهد البطل يتصلون بها ويعرضون عليها دور
آسيا
التمساح. (اليوم السابع)
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