27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
عن 42 عاماً... رحيل ممثلة إثر إصابتها بسكتة قلبية
Lebanon 24
28-06-2025
|
08:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت ممثلة
بوليوود
الشهيرة وعارضة الأزياء المحبوبة شيفالي جاريوالا عن عمر يناهز 42 عامًا، إثر إصابتها بسكتة قلبية، في
مستشفى بلفيو
في مومباي.
Advertisement
وبرز نجم جاريوالا مطلع الألفية، بعد مشاركتها اللافتة في الفيديو الموسيقي الشهير "Kaanta Laga" العام 2002، من إخراج "DJ Doll"، والذي حوّلها إلى أيقونة بين عشية وضحاها.
وتابعت تألقها في السينما من خلال أفلام مثل Mujhse Shaadi Karogi وHudugaru، إلى جانب ظهورها الأخير في مسلسل "Shaitani Rasmein" الذي بُث العام 2024. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
أصيب بسكتة قلبية.. وفاة ممثل قدير وهذه أبرز أعماله (صورة)
Lebanon 24
أصيب بسكتة قلبية.. وفاة ممثل قدير وهذه أبرز أعماله (صورة)
28/06/2025 20:15:13
28/06/2025 20:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضه لسكتة قلبية وتنفسية مفاجئة.. وفاة المغني الشهير عن 31 عامًا!
Lebanon 24
بعد تعرضه لسكتة قلبية وتنفسية مفاجئة.. وفاة المغني الشهير عن 31 عامًا!
28/06/2025 20:15:13
28/06/2025 20:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عمال النقل في نيوجيرسي الأميركية يطلقون أول إضراب في السكك الحديدية منذ 42 عاما
Lebanon 24
عمال النقل في نيوجيرسي الأميركية يطلقون أول إضراب في السكك الحديدية منذ 42 عاما
28/06/2025 20:15:13
28/06/2025 20:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عمال النقل في نيوجيرسي الأميركية يطلقون أول إضراب في السكك الحديدية منذ 42 عاما (العربية)
Lebanon 24
عمال النقل في نيوجيرسي الأميركية يطلقون أول إضراب في السكك الحديدية منذ 42 عاما (العربية)
28/06/2025 20:15:13
28/06/2025 20:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب عيد ميلاد ابنتها.. ممثلة تقع في موقف محرج جدًا
Lebanon 24
بسبب عيد ميلاد ابنتها.. ممثلة تقع في موقف محرج جدًا
13:08 | 2025-06-28
28/06/2025 01:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال... مذيعة الـ"أم تي في" تحتفل بتخرّج إبنتها (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال... مذيعة الـ"أم تي في" تحتفل بتخرّج إبنتها (صور)
10:07 | 2025-06-28
28/06/2025 10:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مقتنيات الأميرة ديانا تكشف العديد من الأسرار
Lebanon 24
بالصور... مقتنيات الأميرة ديانا تكشف العديد من الأسرار
06:41 | 2025-06-28
28/06/2025 06:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تأثّر ماجدة الرومي خلال تكريمها
Lebanon 24
بالفيديو... تأثّر ماجدة الرومي خلال تكريمها
05:45 | 2025-06-28
28/06/2025 05:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:50 | 2025-06-28
28/06/2025 04:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
Lebanon 24
تغير ملحوظ بملامحها: إليسا تُثير الجدل في آخر جلسة تصوير.. هل خضعت لتغييرات جمالية؟
04:22 | 2025-06-28
28/06/2025 04:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من مخابئها وهي سامة جداً.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
خرجت من مخابئها وهي سامة جداً.. إحذروا هذه الأفاعي المُنتشرة في لبنان (فيديو)
09:30 | 2025-06-28
28/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الرواتب.. هل ستزداد بعد "رفع الحد الأدنى"؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الرواتب.. هل ستزداد بعد "رفع الحد الأدنى"؟
15:06 | 2025-06-27
27/06/2025 03:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة فنان سوري شهير يحتفل بزفافه.. عروسه أيضا من الوسط الفني (صور)
00:31 | 2025-06-28
28/06/2025 12:31:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
13:08 | 2025-06-28
بسبب عيد ميلاد ابنتها.. ممثلة تقع في موقف محرج جدًا
10:07 | 2025-06-28
بغاية الجمال... مذيعة الـ"أم تي في" تحتفل بتخرّج إبنتها (صور)
06:41 | 2025-06-28
بالصور... مقتنيات الأميرة ديانا تكشف العديد من الأسرار
05:45 | 2025-06-28
بالفيديو... تأثّر ماجدة الرومي خلال تكريمها
04:50 | 2025-06-28
بفستان قصير.. شاهدوا كيف بدت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني في آخر إطلالة لها (صور)
04:13 | 2025-06-28
"إلى اللانهاية وما بعدها".. ممثلة شهيرة تدخل القفص الذهبي وتطل بفستان أبيض أنيق (صور)
فيديو
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
سامر المصري يروي ما فعله به النظام السوري وينتقد زميله تيم حسن! (فيديو)
01:40 | 2025-06-28
28/06/2025 20:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحدث لجسمك بعد انفجار قنبلة نووية؟
04:10 | 2025-06-26
28/06/2025 20:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد صور حملها العارية.. هكذا ردت الفنانة العربية على الهجوم عليها (فيديو)
23:44 | 2025-06-25
28/06/2025 20:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24