عن 42 عاماً... رحيل ممثلة إثر إصابتها بسكتة قلبية

توفيت ممثلة الشهيرة وعارضة الأزياء المحبوبة شيفالي جاريوالا عن عمر يناهز 42 عامًا، إثر إصابتها بسكتة قلبية، في في مومباي.

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وبرز نجم جاريوالا مطلع الألفية، بعد مشاركتها اللافتة في الفيديو الموسيقي الشهير "Kaanta Laga" العام 2002، من إخراج "DJ Doll"، والذي حوّلها إلى أيقونة بين عشية وضحاها.

وتابعت تألقها في السينما من خلال أفلام مثل Mujhse Shaadi Karogi وHudugaru، إلى جانب ظهورها الأخير في مسلسل "Shaitani Rasmein" الذي بُث العام 2024. (ارم نيوز)