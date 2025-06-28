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المرأة

عن 42 عاماً... رحيل ممثلة إثر إصابتها بسكتة قلبية

Lebanon 24
28-06-2025 | 08:20
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توفيت ممثلة بوليوود الشهيرة وعارضة الأزياء المحبوبة شيفالي جاريوالا عن عمر يناهز 42 عامًا، إثر إصابتها بسكتة قلبية، في مستشفى بلفيو في مومباي.
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وبرز نجم جاريوالا مطلع الألفية، بعد مشاركتها اللافتة في الفيديو الموسيقي الشهير "Kaanta Laga" العام 2002، من إخراج "DJ Doll"، والذي حوّلها إلى أيقونة بين عشية وضحاها.
وتابعت تألقها في السينما  من خلال أفلام مثل Mujhse Shaadi Karogi وHudugaru، إلى جانب ظهورها الأخير في مسلسل "Shaitani Rasmein" الذي بُث العام 2024. (ارم نيوز)
 
 
 
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