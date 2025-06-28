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المرأة
بسبب عيد ميلاد ابنتها.. ممثلة تقع في موقف محرج جدًا
Lebanon 24
28-06-2025
|
13:08
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وقعت نجمة الممثلة
كاتي برايس
في موقف محرج بعدما نشرت تهنئة بعيد ميلاد ابنتها الأميرة قبل الموعد بيومين، ما دفعها إلى حذف المنشور سريعًا عقب ملاحظة الخطأ.
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كاتي، البالغة من العمر 47 عامًا، كانت قد نشرت على حسابها في إنستغرام صورة جميلة لابنتها برينسيس أندريه، البالغة من العمر 17 عامًا، وعلّقت عليها: "
عيد ميلاد سعيد
لابنتي الرائعة وصديقتي المقرّبة. أحبكِ كثيرًا".
لكن تبين أن عيد ميلاد ابنتها يصادف
يوم الأحد
29 حزيران، وليس الجمعة 27 حزيران، ما أثار الانتباه إلى الخطأ
الزمني
في التهنئة، وأدى إلى حذف المنشور، بحسب صحيفة The Sun
البريطانية
.
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