بسبب عيد ميلاد ابنتها.. ممثلة تقع في موقف محرج جدًا

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كاتي، البالغة من العمر 47 عامًا، كانت قد نشرت على حسابها في إنستغرام صورة جميلة لابنتها برينسيس أندريه، البالغة من العمر 17 عامًا، وعلّقت عليها: " لابنتي الرائعة وصديقتي المقرّبة. أحبكِ كثيرًا".لكن تبين أن عيد ميلاد ابنتها يصادف 29 حزيران، وليس الجمعة 27 حزيران، ما أثار الانتباه إلى الخطأ في التهنئة، وأدى إلى حذف المنشور، بحسب صحيفة The Sun .