موقف محرج: شيرين عبد الوهاب تُغضب جمهور حفلها.. فماذا فعلت؟ (فيديو)

أحيت الفنانة مساء السبت حفل ختام مهرجان موازين في الرباط، ، بعد غياب استمر تسع سنوات عن إحياء الحفلات في البلاد.



تقدمت إلى المسرح وسط هتافات حماسية من الجمهور الكبير، وافتتحت الحفل بميدلي من أشهر أغانيها، بدأت بأغنية "نساي". وأعربت عن شوقها الكبير لجمهورها قائلة: "وحشتوني، بحبكم وبموت فيكم بالزاف".



أشعلت شيرين الأجواء برقصة مع الجمهور وقدمت مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل "صبري قليل"، "كلام عنيه"، و" ".



لكن الحفل شهد لحظة توتر عندما لاحظ الجمهور اعتمادها على تقنية "البلاي باك" بدلاً من الغناء المباشر، مما أثار استياء الحضور الذين هتفوا مطالبينها بالغناء بصوتها الحقيقي قائلاً: "صوتك صوتك".



وضعت هذه المواقف الفنانة في موقف محرج، لكنها تجاوزه بسرعة واستجابت لطلب الجمهور، حيث قدمت بعدها أغانيها بصوتها المباشر منها "أنا مش بتاعة الكلام دا"، " "، و" ".

انا جدا مستاء من حفل النهار ده ولي حصل النهار ده مع شيرين للاسف، مكنتش مستعدة بتاتا للحفل ، الاغاني كلها فالاول باك وعادتها مع الفرقة ومتلخبطة ،

الجمهور والحضور كان رهيب فعلا !! كنا نستاهل أكثر من كده فعلا#شيرين_في_موازين pic.twitter.com/Zh3Oh82n8G — سيمو 💚🇲🇦💚 (@Simoofficiel21) June 29, 2025 Advertisement