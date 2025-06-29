موقف محرج: شيرين عبد الوهاب تُغضب جمهور حفلها.. فماذا فعلت؟ (فيديو)

انا جدا مستاء من حفل النهار ده ولي حصل النهار ده مع شيرين للاسف، مكنتش مستعدة بتاتا للحفل ، الاغاني كلها فالاول بلاي باك وعادتها مع الفرقة ومتلخبطة ،
الجمهور والحضور كان رهيب فعلا !! كنا نستاهل أكثر من كده فعلا#شيرين_في_موازين pic.twitter.com/Zh3Oh82n8G
— سيمو 💚🇲🇦💚 (@Simoofficiel21) June 29, 2025
انا جدا مستاء من حفل النهار ده ولي حصل النهار ده مع شيرين للاسف، مكنتش مستعدة بتاتا للحفل ، الاغاني كلها فالاول بلاي باك وعادتها مع الفرقة ومتلخبطة ،
الجمهور والحضور كان رهيب فعلا !! كنا نستاهل أكثر من كده فعلا#شيرين_في_موازين pic.twitter.com/Zh3Oh82n8G