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المرأة

موقف محرج: شيرين عبد الوهاب تُغضب جمهور حفلها.. فماذا فعلت؟ (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2025 | 03:37
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أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء السبت حفل ختام مهرجان موازين في الرباط، المغرب، بعد غياب استمر تسع سنوات عن إحياء الحفلات في البلاد.

تقدمت شيرين إلى المسرح وسط هتافات حماسية من الجمهور الكبير، وافتتحت الحفل بميدلي من أشهر أغانيها، بدأت بأغنية "نساي". وأعربت عن شوقها الكبير لجمهورها المغربي قائلة: "وحشتوني، بحبكم وبموت فيكم بالزاف".

أشعلت شيرين الأجواء برقصة مع الجمهور وقدمت مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل "صبري قليل"، "كلام عنيه"، و"الوتر الحساس".

لكن الحفل شهد لحظة توتر عندما لاحظ الجمهور اعتمادها على تقنية "البلاي باك" بدلاً من الغناء المباشر، مما أثار استياء الحضور الذين هتفوا مطالبينها بالغناء بصوتها الحقيقي قائلاً: "صوتك صوتك".

وضعت هذه المواقف الفنانة في موقف محرج، لكنها تجاوزه بسرعة واستجابت لطلب الجمهور، حيث قدمت بعدها أغانيها بصوتها المباشر منها "أنا مش بتاعة الكلام دا"، "آه يا ليل"، و"على بالي".
 
 
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