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المرأة
عن عمر 37 عامًا... وفاة إعلامية وفنانة معروفة (صورة)
Lebanon 24
29-06-2025
|
05:34
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توفيت الإعلامية والفنانة
المغربية كوثر
بودراجة عن عمر ناهز 37 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان.
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وأعلن الفنان
المغربي
نعمان بلعياشي، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، تأجيل طرح أغنيته الجديدة "الجيلالي (Jillali)" حدادًا على رحيلها.
وكتب بلعياشي: "السلام عليكم أصدقائي، تم تأجيل موعد طرح أغنية (الجيلالي Jillali) بسبب وفاة الصديقة كوثر بودراجة. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمها واغفر لها".
جدير بالذكر أن كوثر شاركت في أكثر من عمل فني، بينها: مسلسل الوعد، مسلسل
أحلام
بنات.
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