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المرأة

منى زكي تبدأ حملة الترويج لفيلمها المرتقب

Lebanon 24
29-06-2025 | 12:21
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روجت النجمة منى زكى لعرض فيلمها الجديد الجواهرجى مع النجم محمد هنيدى، والمقرر عرضه في السينمات يوم 30 تموز المقبل، من إخراج إسلام خيرى، حيث نشرت ستورى عبر حسابها الشخصى على انستغرام للترويج للفيلم قبل طرحه.
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ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

(اليوم السابع)
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