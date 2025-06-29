منى زكي تبدأ حملة الترويج لفيلمها المرتقب

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روجت النجمة منى زكى لعرض فيلمها الجديد الجواهرجى مع النجم ، والمقرر عرضه في السينمات يوم 30 المقبل، من إخراج إسلام خيرى، حيث نشرت ستورى عبر حسابها الشخصى على للترويج للفيلم قبل طرحه.ويعيد فيلم "الجواهرجي" ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في " الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.(اليوم السابع)