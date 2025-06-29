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المرأة
منى زكي تبدأ حملة الترويج لفيلمها المرتقب
Lebanon 24
29-06-2025
|
12:21
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روجت النجمة منى زكى لعرض فيلمها الجديد الجواهرجى مع النجم
محمد هنيدى
، والمقرر عرضه في السينمات يوم 30
تموز
المقبل، من إخراج إسلام خيرى، حيث نشرت ستورى عبر حسابها الشخصى على
انستغرام
للترويج للفيلم قبل طرحه.
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ويعيد فيلم "الجواهرجي"
محمد هنيدي
ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عامًا منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في
الجامعة الأمريكية
" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.
(اليوم السابع)
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