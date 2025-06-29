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المرأة

تعرفي على أفضل زيوت الشعر وفوائدها السحرية

Lebanon 24
29-06-2025 | 15:30
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العناية بالشعر لا تكتمل دون استخدام الزيوت الطبيعية، التي لطالما استخدمتها الثقافات القديمة للحفاظ على صحة الشعر وجماله. فزيوت الشعر لا تُستخدم فقط للترطيب، بل تلعب دورًا كبيرًا في تقوية الشعر، تغذيته، ومنحه لمعانًا طبيعيًا.
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أهم فوائد زيوت الشعر:

1. ترطيب عميق

الزيوت الطبيعية تمنع جفاف الشعر وتُحافظ على رطوبته، ما يقلل من التقصف والتكسر، خاصةً للشعر الجاف أو المعالج كيميائيًا.

2. تحفيز نمو الشعر

زيوت مثل زيت الخروع وزيت الروزماري تُنشّط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يُحفّز بصيلات الشعر على النمو.

3. حماية من التساقط

الاستخدام المنتظم لبعض الزيوت مثل زيت جوز الهند وزيت اللوز يساعد في تقوية الجذور وتقليل تساقط الشعر الناتج عن الضعف أو العوامل البيئية.

4. محاربة القشرة

زيوت مثل زيت شجرة الشاي وزيت النيم لها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يساعد في علاج قشرة الرأس وتهدئة الحكة.

5. تغذية فروة الرأس

الزيوت تحتوي على فيتامينات وأحماض دهنية تغذي فروة الرأس وتحافظ على توازن الزيوت الطبيعية فيها.

6. حماية من الحرارة والعوامل البيئية

استخدام كمية صغيرة من الزيت قبل تصفيف الشعر يحميه من حرارة المجفف أو أدوات التمليس، وكذلك من التلوث وأشعة الشمس. 
 
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