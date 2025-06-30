أطلت ببطن منتفخ في أواخر حملها.. معلومات جديدة عن شانا عبود التي غَيّرت حياة وائل كفوري

بعد إطلالة الفنان مع زوجته شَانا عبود ووضوح علامات الحمل عليها ببطن منتفخ في إحدى السهرات، أصبح الجمهور متشوقاً لمعرفة تفاصيل أكثر عَمّن هي السيدة التي استطاعت تغيير رأي وائل في الزواج من اعتباره مؤسسة فاشلة إلى حب ودعم انتظار مولود جديد بعد طلاقه منذ سنوات.



من هي شانا عبود؟

شانا عبود هي سيدة أعمال لبنانية تعمل في القطاع المصرفي، ومن مواليد عام 1986، وتحرص على عدم الظهور أو الإدلاء بتصريحات علنية لوسائل الإعلام، حيث بدأت العلاقة العاطفية بين شانا عبود ووائل بعد انفصاله عن زوجته السابقة وتحديداً خلال فترة في 2020.



كما تردد أنّ شانا انتقلت وقتها للعيش بالقرب من منزل وائل كفوري، مِمّا سَاعد على تَقوية عَلاقتهما تدريجياً، وفي حزيران 2021، نشر الشاعر والصديق المقرب من وائل، حبيب بو أنطون، صورة عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، جمعت وائل بشانا، وعلق عليها بجملة اعتبرها البعض بمثابة وثيقة لتأكيد علاقتهما فكتب: "يا قمر ضوي ، برأي العِلم الفلكي، بدها ملك والملك بدو ملكة"، لتتوالى بعدها أنباء زواجهما الرسمي.



أول ظهور علني لكفوري وزوجته

كان أول ظهور لوائل برفقة زوجته شانا في حفل عيد ميلاد النائب السابق ، صديق كفوري؛ حيث قَرّرا الظّهور سَوِيّاً وحسم الجدل حول فكرة زواجهما، ليتم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع ظهرت فيه شانا عبود وهي تجلس بجوار وائل كفوري ببطن ممتلئ، ليتأكد خبر حملها وانتظارها لمولودها الأول من زوجها بوائل. ويأتي هذا الظهور في ظل تكتم كفوري المستمر حول تفاصيل حياته الشخصية، مما جعل هذا الظهور استثنائياً ومحل اهتمام الجميع.



كما ظهر وائل كفوري وهو يغني في الحفل وسط تفاعل شانا عبود معه وترديد كلمات الأغنية التي كان يشدو بها كما بدت عليه ملامح السعادة كذلك، وسط حالة من التفاعل والإعجاب من قبل الحضور.

تصريحات صادمة لكفوري في الزواج!!

من المعروف أنّ وائل كان قد انفصل سابقاً عن زوجته أنجيلا بشارة قبل أعوام، وله منها ابنتان، هما ميشال وميلانا؛ وسبق له أن ظهر مع الإعلامية عام 2018و تحفظ في المقابلة الحديث عن حياته الشخصية وحسم قصة طلاقه من أنجيلا بشارة وعلاقاته بزملائه.



أفشل

كما دفعت تلميحات وإجابات وائل عن طلاقه وفاء الكيلاني لتأكيد الأمر بسؤاله عن إمكانية زواجه مجدداً بعد الطلاق، وحاول وائل عدم تأكيد أمر طلاقه بطريقة غير مباشرة وقتها بحديثه عن الزواج ورأيه به ووصفه بأنه "أفشل مؤسسة في العالم" وأنه لن يعيد التجربة مرة أخرى، خاصة أنه عانى من عدة مشاكل مثل وظروف عمله الصعبة وغيرها.(نواعم)