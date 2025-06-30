Advertisement

المرأة

شاكيرا بينهم.. نجوم عالميون يفاجئون العالم بذكاء يفوق التوقعات تعرفوا إليهم

Lebanon 24
30-06-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1384849-638869043303079809.jpeg
Doc-P-1384849-638869043303079809.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم الصورة النمطية عن نجوم الفن والرياضة بأن شهرتهم تقتصر على الأضواء، إلا أن العديد منهم يمتلكون معدلات ذكاء مرتفعة تضعهم في مصاف العباقرة. إليك أبرز هؤلاء المشاهير:

ليدي غاغا: بمعدل ذكاء يُقدّر بـ 166، تُعدّ واحدة من أكثر النجمات ذكاءً، وشاركت في برامج أكاديمية للنخبة.
Advertisement

شاكيرا: معدل ذكائها 140، تتحدث ست لغات وتُتقن كتابة الشعر منذ الطفولة، وانضمت لجمعية "Mensa".

نتالي بورتمان: خرّيجة جامعة هارفارد بمعدل ذكاء 140، تتحدث خمس لغات ونشرت أبحاثًا علمية.

مايم بياليك: حاصلة على دكتوراه في علم الأعصاب، يتراوح معدل ذكائها بين 153 و160.

كوينتين تارانتينو: مخرج سينمائي بذكاء يُقدّر بـ 160، ترك الدراسة واستثمر عبقريته في السينما.

ليزا كودرو: تخرّجت في مجال العلوم، بمعدل ذكاء 154، رغم شهرتها بدور "فيبي" في "Friends".

مات ديمون: بذكاء يصل إلى 160، يُصنّف ضمن أذكى 0.03% من سكان العالم.

كيشا: بمعدل ذكاء 140، مولعة بالرياضيات وترى فيها متعة ذهنية.

سيندي كروفورد: عارضة أزياء ذكية بمعدل 154، درست الهندسة والرياضيات قبل الشهرة.

مايكل جوردان: أيقونة كرة السلة بمعدل ذكاء 154، كسر الصورة النمطية عن الرياضيين. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
بينها دولة عربية... تعرفوا إلى أكبر 10 بلدان منتجة للفستق في العالم
lebanon 24
01/07/2025 00:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سوريا توقع اتفاقا بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات عالمية كبرى لتوليد الكهرباء (الحدث)
lebanon 24
01/07/2025 00:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
5 أفلام تاريخية أنتجها الذكاء الاصطناعي.. تعرفوا إليها
lebanon 24
01/07/2025 00:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرف على ميزة ChatGPT الجديدة لتوليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
01/07/2025 00:39:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2025-06-30
10:00 | 2025-06-30
08:38 | 2025-06-30
07:39 | 2025-06-30
05:55 | 2025-06-30
03:39 | 2025-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24