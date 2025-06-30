شاكيرا بينهم.. نجوم عالميون يفاجئون العالم بذكاء يفوق التوقعات تعرفوا إليهم

رغم الصورة النمطية عن نجوم الفن والرياضة بأن شهرتهم تقتصر على الأضواء، إلا أن العديد منهم يمتلكون معدلات ذكاء مرتفعة تضعهم في مصاف العباقرة. إليك أبرز هؤلاء المشاهير:
ليدي غاغا
: بمعدل ذكاء يُقدّر بـ 166، تُعدّ واحدة من أكثر النجمات ذكاءً، وشاركت في برامج أكاديمية
للنخبة.
شاكيرا
: معدل ذكائها 140، تتحدث ست لغات وتُتقن كتابة الشعر منذ الطفولة، وانضمت لجمعية "Mensa".
نتالي بورتمان: خرّيجة جامعة هارفارد
بمعدل ذكاء 140، تتحدث خمس لغات ونشرت أبحاثًا علمية.
مايم بياليك: حاصلة على دكتوراه في علم الأعصاب
، يتراوح معدل ذكائها بين 153 و160.
كوينتين تارانتينو: مخرج سينمائي بذكاء يُقدّر بـ 160، ترك الدراسة واستثمر عبقريته في السينما.
ليزا كودرو: تخرّجت في مجال العلوم، بمعدل ذكاء 154، رغم شهرتها بدور "فيبي" في "Friends".
مات ديمون: بذكاء يصل إلى 160، يُصنّف ضمن أذكى 0.03% من سكان العالم.
كيشا: بمعدل ذكاء 140، مولعة بالرياضيات وترى فيها متعة ذهنية.
سيندي كروفورد: عارضة أزياء ذكية بمعدل 154، درست الهندسة والرياضيات قبل الشهرة.
مايكل جوردان
: أيقونة كرة السلة بمعدل ذكاء 154، كسر الصورة النمطية عن الرياضيين. (فوشيا)