شاكيرا بينهم.. نجوم عالميون يفاجئون العالم بذكاء يفوق التوقعات تعرفوا إليهم

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رغم الصورة النمطية عن نجوم الفن والرياضة بأن شهرتهم تقتصر على الأضواء، إلا أن العديد منهم يمتلكون معدلات ذكاء مرتفعة تضعهم في مصاف العباقرة. إليك أبرز هؤلاء المشاهير:: بمعدل ذكاء يُقدّر بـ 166، تُعدّ واحدة من أكثر النجمات ذكاءً، وشاركت في برامج للنخبة.: معدل ذكائها 140، تتحدث ست لغات وتُتقن كتابة الشعر منذ الطفولة، وانضمت لجمعية "Mensa".نتالي بورتمان: خرّيجة بمعدل ذكاء 140، تتحدث خمس لغات ونشرت أبحاثًا علمية.مايم بياليك: حاصلة على دكتوراه في ، يتراوح معدل ذكائها بين 153 و160.كوينتين تارانتينو: مخرج سينمائي بذكاء يُقدّر بـ 160، ترك الدراسة واستثمر عبقريته في السينما.ليزا كودرو: تخرّجت في مجال العلوم، بمعدل ذكاء 154، رغم شهرتها بدور "فيبي" في "Friends".مات ديمون: بذكاء يصل إلى 160، يُصنّف ضمن أذكى 0.03% من سكان العالم.كيشا: بمعدل ذكاء 140، مولعة بالرياضيات وترى فيها متعة ذهنية.سيندي كروفورد: عارضة أزياء ذكية بمعدل 154، درست الهندسة والرياضيات قبل الشهرة.: أيقونة كرة السلة بمعدل ذكاء 154، كسر الصورة النمطية عن الرياضيين. (فوشيا)