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المرأة

تصدرت الترند.. من هي ملكة جمال السعودية؟

Lebanon 24
30-06-2025 | 23:00
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خَطَفَت ملكة جمال السعودية، رومي القحطاني، الأنظار بإطلالتها الجريئة والمثيرة للجدل مؤخرًا، حيث ظهرت بخط أبيض لافت يصل بين حاجبيها وعدة أزياء متنوعة، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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وفيما أشاد كثيرون بجمالها البسيط وجرأتها، انتقد آخرون نحافتها المفرطة، معتبرينها انعكاسًا لمعايير قاسية تفرضها مسابقات الجمال.

وتُعدّ رومي من أبرز السعوديات في عالم الأزياء والإعلام الرقمي، حيث تُوِّجت بلقب "ملكة جمال السعودية" عام 2021، ثم "ملكة جمال العرب" في 2022، وتستعد حاليًا لخوض تجربة غير مسبوقة كأول سعودية تشارك في مسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية" المقررة في إسبانيا هذا سبتمبر.

القحطاني، الحاصلة على بكالوريوس في صحة الأسنان، تمزج بين عروض الأزياء والعمل في تنظيم الحفلات، فضلًا عن نشاطها البيئي، وسبق أن حظيت بإشادات واسعة بعد مشاركتها في عروض أزياء البحر الأخيرة، حيث اختارت إطلالة تجمع بين الأناقة والاحتشام بما يتناسب مع هويتها الوطنية. (ارم نيوز)
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