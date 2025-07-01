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المرأة

للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته

Lebanon 24
01-07-2025 | 01:37
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ردّت النجمة ميريام فارس على الكثير من الأسئلة التي تراود الجمهور في لقاء ضمن برنامج "Et بالعربي"، وكشفت عن جانب جديد من حياتها الشخصية، وخططها المستقبلية للإنجاب وأعمالها الفنية.
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وأكدت الفنانة اللبنانية أن الأمومة غيّرت الكثير من أولوياتها، حيث قالت: "أنا مش رافضة فكرة وجود طفل تالت في العائلة وتكون بنت، بس الموضوع مش سهل. بحب ربّي ولادي بإيدي، وكون حاضرة معهم في كل التفاصيل، ومع ضغوط الحياة، بقى صعب توفّقي بين 3 أطفال لوحدك".

وأشارت إلى أن لقب "أم الصبيان" بات ملائماً لها في المرحلة الحالية: "أنا أفتخر بهذا اللقب لأنه يعكس حقيقة ارتباطي القوي بأبنائي"، مؤكدةً  أن "العائلة أصبحت لها الأولوية القصوى وأحاول قدر الإمكان موازنة حياتي بين البيت والمسرح".
وأضافت: "الله حققلي كل أهدافي وأنا بعدني صغيرة، وولادي كمان بعدهم صغار. اليوم، أولويتي مش شغلي مثل ما كان بالسابق، أولويتي عيلتي وراحتي النفسية"، وتابعت: "الأمومة غيّرتني، صرت أهدأ، أكثر وعياً، وكل قرار باخده لازم يناسب توقيتي كأم قبل ما يناسب فني".

وعن حلمها الفني، أكدت ميريام فارس أن مشروعها الفني لا يقتصر على إصدار الأغاني، بل يسعى إلى دمج الثقافات إذ قالت: "أكبر هدف عندي هو إني أجمع بين الحضارات والفنون الشرقية وأدمجها في إطار جديد وأقدمها للشعوب العربية، وده اتحقق فعلاً في أغنية Goumi، التي جمعت بين الإيقاع العربي والطابع الأفريقي والعالمي".
 
 
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