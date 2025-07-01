في أقوى هجوم ساخر على زفاف بيزوس وسانشيز.. هذا ما قالته تشارليز ثيرون

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لا يزال حفل زفاف لورين وجيف بيزوس يشغل الصحافة العالمية، وانقسمت التعليقات بين النقد الساخر والاعتراض على أجواء الاستعراض التي رافقت الحفل في مدينة السياحية.وفي تعليق جريء وساخر على الحفل الذي شهد حضور أكثر من 200 شخصية من أبرز مشاهير العالم، طلبت النجمة العالمية تشارليز ثيرون في كلمتها، في حفلها السنوي الخامس لدعم "مشروع للتواصل مع "، في استوديوهات "يونيفرسال"، من ضيوفها ألاّ يشعروا بالسوء لأنهم لم يستمتعوا بوقتهم في البندقية حيث احتُفل بزفاف بيزوس وسانشيز على مدى 3 أيام، وذلك بتكلفة خيالية.وقالت النجمة الأميركية من أصول جنوب أفريقية: "أعتقد أننا قد نكون الوحيدين الذين لم يتلقوا دعوة لحضور حفل زفاف بيزوس. لكن لا بأس، فهم مقرفون ونحن مرتاحون"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأثنوا على جرأة النجمة العالمية والمواقف المميزة التي تطلقها دائماً.وفي سياق منفصل، تشارك الممثلة العالمية في فيلم المخرج كريستوفر نولان الجديد THE ODYSSEY بشخصية "سيرسي"، الساحرة الأسطورية، وهو مستوحى من الملحمة الشهيرة لهوميروس.ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم خلال الأسابيع المقبلة، على أن يمتد لأشهر عدة في مواقع مختلفة حول العالم، من ضمنها ، ، وإيطاليا، بالإضافة إلى مواقع بحرية في إسكتلندا.