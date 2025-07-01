29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
طبيبها يكشف الحقيقة.. ماذا حدث لشيرين عبد الوهاب قبل حفلها في المغرب؟
Lebanon 24
01-07-2025
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار حفل الفنانة
شيرين عبد الوهاب
في ختام مهرجان "موازين" بالمغرب جدلاً واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
، ما دفع طبيبها المعالج الدكتور
نبيل عبد المقصود
للتوضيح عبر منشور على صفحته الرسمية في "
فيسبوك
".
Advertisement
وأكد الطبيب أن
شيرين
كانت في حالة صحية ممتازة عند مغادرتها إلى
المغرب
قبل الحفل بيومين، وكانت سعيدة لمشاركتها في المهرجان.
وأشار إلى أن شيرين تعرضت لأزمة صحية مفاجئة صباح يوم الحفل مع نزلة معوية، مما استدعى نصيحة الأطباء بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها أصرت على الصعود إلى المسرح احترامًا لجمهورها. ونقل عن قائد فرقتها الموسيقية أنها أدت 23 أغنية خلال ساعتين وربع، وقدمت أداءً مميزًا رغم التعب الشديد.
وختم الطبيب بدعوة الجمهور إلى دعم شيرين
عبد الوهاب
، مؤكداً أنها "
صوت مصر
الذي يعشق جمهوره ويستحق المساندة". (سيدتي)
مواضيع ذات صلة
بعد 21 عامًا.. فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب معًا مجددًا!
Lebanon 24
بعد 21 عامًا.. فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب معًا مجددًا!
01/07/2025 19:41:51
01/07/2025 19:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف محرج: شيرين عبد الوهاب تُغضب جمهور حفلها.. فماذا فعلت؟ (فيديو)
Lebanon 24
موقف محرج: شيرين عبد الوهاب تُغضب جمهور حفلها.. فماذا فعلت؟ (فيديو)
01/07/2025 19:41:51
01/07/2025 19:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلالتها الكارثية وتعرضها للانتقادات.. هذا سر غناء شيرين عبد الوهاب "بلاي باك" في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
بعد إطلالتها الكارثية وتعرضها للانتقادات.. هذا سر غناء شيرين عبد الوهاب "بلاي باك" في المغرب (فيديو)
01/07/2025 19:41:51
01/07/2025 19:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد لمجرد يحيي حفلاً في المغرب ضمن صيف 2025
Lebanon 24
سعد لمجرد يحيي حفلاً في المغرب ضمن صيف 2025
01/07/2025 19:41:51
01/07/2025 19:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بفستان من الجدائل.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالتها في تركيا (صور)
Lebanon 24
بفستان من الجدائل.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالتها في تركيا (صور)
11:51 | 2025-07-01
01/07/2025 11:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فنانة لبنانية تقفز من القارب وتبهر الجميع بمهاراتها في السباحة
Lebanon 24
بالفيديو: فنانة لبنانية تقفز من القارب وتبهر الجميع بمهاراتها في السباحة
10:37 | 2025-07-01
01/07/2025 10:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب وفاة الفنانة الشهيرة ما بين التساؤلات والشكوك.. هل هي السكتة القلبية؟
Lebanon 24
سبب وفاة الفنانة الشهيرة ما بين التساؤلات والشكوك.. هل هي السكتة القلبية؟
08:07 | 2025-07-01
01/07/2025 08:07:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم ساخر على زفاف بيزوس وسانشيز.. هذا ما قالته تشارليز ثيرون
Lebanon 24
في أقوى هجوم ساخر على زفاف بيزوس وسانشيز.. هذا ما قالته تشارليز ثيرون
03:19 | 2025-07-01
01/07/2025 03:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
01/07/2025 01:37:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
Lebanon 24
من مصرف لبنان.. خبرٌ إيجابي بـ"الدولار"
14:15 | 2025-06-30
30/06/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف كاتبة عدل
Lebanon 24
توقيف كاتبة عدل
09:58 | 2025-07-01
01/07/2025 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة من لبنان في تقرير إسرائيليّ.. هذا ما كشفه عن "حزب الله"
Lebanon 24
صورة من لبنان في تقرير إسرائيليّ.. هذا ما كشفه عن "حزب الله"
14:00 | 2025-06-30
30/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
04:15 | 2025-07-01
01/07/2025 04:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها... ممثلة شهيرة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية (فيديو)
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها... ممثلة شهيرة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية (فيديو)
14:09 | 2025-06-30
30/06/2025 02:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
11:51 | 2025-07-01
بفستان من الجدائل.. مايا دياب تلفت الأنظار بإطلالتها في تركيا (صور)
10:37 | 2025-07-01
بالفيديو: فنانة لبنانية تقفز من القارب وتبهر الجميع بمهاراتها في السباحة
08:07 | 2025-07-01
سبب وفاة الفنانة الشهيرة ما بين التساؤلات والشكوك.. هل هي السكتة القلبية؟
03:19 | 2025-07-01
في أقوى هجوم ساخر على زفاف بيزوس وسانشيز.. هذا ما قالته تشارليز ثيرون
01:37 | 2025-07-01
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
23:00 | 2025-06-30
تصدرت الترند.. من هي ملكة جمال السعودية؟
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
01/07/2025 19:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
01/07/2025 19:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
01/07/2025 19:41:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24