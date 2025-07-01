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المرأة

طبيبها يكشف الحقيقة.. ماذا حدث لشيرين عبد الوهاب قبل حفلها في المغرب؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 09:01
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أثار حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في ختام مهرجان "موازين" بالمغرب جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع طبيبها المعالج الدكتور نبيل عبد المقصود للتوضيح عبر منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك".
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وأكد الطبيب أن شيرين كانت في حالة صحية ممتازة عند مغادرتها إلى المغرب قبل الحفل بيومين، وكانت سعيدة لمشاركتها في المهرجان.

وأشار إلى أن شيرين تعرضت لأزمة صحية مفاجئة صباح يوم الحفل مع نزلة معوية، مما استدعى نصيحة الأطباء بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها أصرت على الصعود إلى المسرح احترامًا لجمهورها. ونقل عن قائد فرقتها الموسيقية أنها أدت 23 أغنية خلال ساعتين وربع، وقدمت أداءً مميزًا رغم التعب الشديد.

وختم الطبيب بدعوة الجمهور إلى دعم شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أنها "صوت مصر الذي يعشق جمهوره ويستحق المساندة". (سيدتي)
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