طبيبها يكشف الحقيقة.. ماذا حدث لشيرين عبد الوهاب قبل حفلها في المغرب؟

أثار حفل الفنانة في ختام مهرجان "موازين" بالمغرب جدلاً واسعًا على ، ما دفع طبيبها المعالج الدكتور للتوضيح عبر منشور على صفحته الرسمية في " ".

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وأكد الطبيب أن كانت في حالة صحية ممتازة عند مغادرتها إلى قبل الحفل بيومين، وكانت سعيدة لمشاركتها في المهرجان.



وأشار إلى أن شيرين تعرضت لأزمة صحية مفاجئة صباح يوم الحفل مع نزلة معوية، مما استدعى نصيحة الأطباء بالراحة والاعتذار عن الحفل، لكنها أصرت على الصعود إلى المسرح احترامًا لجمهورها. ونقل عن قائد فرقتها الموسيقية أنها أدت 23 أغنية خلال ساعتين وربع، وقدمت أداءً مميزًا رغم التعب الشديد.



وختم الطبيب بدعوة الجمهور إلى دعم شيرين ، مؤكداً أنها " الذي يعشق جمهوره ويستحق المساندة". (سيدتي)