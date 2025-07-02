قبل وفاتها بأيام.. هذا ما نشرته النجمة الشهيرة

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توفيت الممثلة الجنوبية لي سيو يي، التي اشتهرت مؤخرًا بأدوارها في المسلسل الكوميدي الرومانسي "تأمين الطلاق"، عن عمر يناهز 43 عامًا.وأعلنت مديرة أعمالها، سيو يي، نبأ الوفاة في الأول من عبر منشور على "إنستغرام"، قالت فيه: "أختي الرائعة والجميلة واللطيفة أصبحت نجمة في السماء في 20 حزيران 2025". وأضافت أن الخبر قد يحزن المعجبين، لكنها دعتهم للدعاء من أجل انتقالها إلى مكان أجمل وأفضل.ولم تكشف المديرة عن سبب الوفاة أو ملابساتها حتى الآن.وقبل نحو أسبوع من وفاتها، نشرت لي سيو يي رسالة مؤثرة على حسابها في "إنستغرام"، تضمنّت مقطع فيديو لأغنية "I Couldn't Say Anything" بلغة الإشارة للمخرج بارك، وعلقت عليه قائلة: "الوقت متأخر جدًا، لكن ارقد في سلام يا أخي...". وأعربت عن شوقها وحزنها لفقدان أخيها، واصفةً ذلك بأنه إشارة نجاة ومصدر هدوء لمشاعرها.ظهر الفيديو، الذي تم تصويره باستخدام الضوء الطبيعي فقط، لي سيو يي في أوج تألقها، مما ترك أثرًا عميقًا في قلوب محبيها. وختمت رسالتها بتوجيه شكر لأخيها على الذكرى الجميلة التي تركها من خلال عطائها الكبير، متسائلة: "يا أخي، هل أخذته معك؟". (فوشيا)