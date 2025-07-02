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المرأة
أصالة تطلق ألبومها الجديد "ضريبة البعد" غدًا
Lebanon 24
02-07-2025
|
12:00
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تستعد المطربة
أصالة
لإصدار ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" غدًا الخميس، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة ما بين الطابع الرومانسي والدرامي، مما يعكس تعدد ألوانها الفنية.
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يضم ألبوم "ضريبة البعد" مجموعة من الأغاني التي تمزج بين الطابع العاطفي والطربي، ومن أبرزها: "كلام فارغ" من ألحان
تامر عاشور
، بالإضافة إلى أغاني مثل "ضريبة البعد" (الأغنية التي تحمل اسم الألبوم)، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "العنب الساقع"، "حوسة إيه دي"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "حبة حبة" و"متوحشة". (اليوم السابع)
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