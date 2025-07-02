أصالة تطلق ألبومها الجديد "ضريبة البعد" غدًا

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تستعد المطربة لإصدار ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" غدًا الخميس، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة ما بين الطابع الرومانسي والدرامي، مما يعكس تعدد ألوانها الفنية.يضم ألبوم "ضريبة البعد" مجموعة من الأغاني التي تمزج بين الطابع العاطفي والطربي، ومن أبرزها: "كلام فارغ" من ألحان ، بالإضافة إلى أغاني مثل "ضريبة البعد" (الأغنية التي تحمل اسم الألبوم)، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "العنب الساقع"، "حوسة إيه دي"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "حبة حبة" و"متوحشة". (اليوم السابع)